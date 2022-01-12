В Пуровском районе прораб вывез с работы связку металлических труб на 4 миллиона рублей Фото: Татьяна Коркина

Уголовное дело по факту кражи, совершенной в особо крупном размере, возбудили в отношении 39-летнего, ранее не судимого жителя Саратовской области. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

В ноябре 2021 году в полицию Пуровского района обратились представители нескольких компаний. Они сообщили, что с разных территорий некто украл металлические трубы разного диаметра на общую сумму более 4 млн рублей. Личность подозреваемого установили быстро: им оказался прораб одной из компаний.

Он предложил якобы перевезти эти трубы «по требованию», подключив к преступлению ничего не подозревающих подчиненных. После того, как прораб вывез трубы с территорий компаний, он сдал их в пункт приема металла и получил за это 400 тысяч рублей. Вырученные деньги он потратил на свои нужды.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», в октябре 2021 житель Нового Уренгоя украл с работы металлическую трубу стоимостью миллион рублей.