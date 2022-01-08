Жители Харпа выбрали новое название для Дома культуры

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Дому культуры, расположенному в поселке Харп, присвоено новое имя - «Сияние Севера». Так решили местные жители в ходе голосования, проходившего на портале «Живем на Севере».

- Среди прочих вариантов были «Арктика», «Снежинка» и «Космос». Но все же большая часть предпочтений отдана названию «Сияние Севера», которое связано с наименованием поселка (Харп - Северное сияние) и несет особый смысл - подчеркивает плеяду талантов, для которых сцена Дома культуры стала стартовой площадкой для побед и выступлений на всероссийской и международной сценах, - сообщила глава городского округа Марина Трескова.

Также она отметила, что в этом году преобразится и внешний облик учреждения - будет подстать названию.