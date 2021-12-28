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Общество28 декабря 2021 7:07

В Лабытнанги ученики выбрали проекты, которые реализуют в школах в следующем году

В бюджете на эти цели заложено более 2 миллионов рублей
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги ученики образовательных учреждений определились, какие проекты, предложенные в рамках школьного инициативного бюджетирования, стоит воплотить в жизнь. Об этом рассказала глава городского округа Марина Трескова.

Таким образом, в следующем году в школе №1 и Гимназии появятся клубы киберспорта, в школе №3 оформят «ЧилЗону», возле школы №8 установят велопарковку, в школе №5 сошьют спортивные костюмы, а в школе поселка Харп сделают шкафчики для хранения вещей.

- Так решили сами школьники в ходе очного голосования. Выразить мнение можно было и на портале «Живем на Севере», - отметила градоначальница.

На поддержку проектов инициативного бюджетирования школьников заложено более 2 миллионов рублей, по 300 тысяч на каждое образовательное учреждение.