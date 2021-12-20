В Лабытнанги потратят 2 миллиона на реализацию проектов по развитию школ, предложенных учениками

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги ученики образовательных учреждений голосуют за предложенные сверстниками проекты в рамках школьного инициативного бюджетирования. Об этом рассказала глава городского округа Марина Трескова в соцсети.

- Мы с удовольствием поддерживаем инициативы ребят, прислушиваемся к их мнениям, как сделать жизнь в каждой школе интересной, а условия еще более комфортными. И этот опыт такого взаимодействия признан на Ямале одним из самых лучших, - написала чиновница.

По результатам голосования лучшие проекты школьников получат финансовую поддержку. Для этого в бюджете предусмотрено более 2 миллионов рублей.