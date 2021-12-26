Погода на 26 декабря 2021 года на Ямале: ветрено и и пасмурно

Фото Ивана Третьякова

В воскресенье, 26 декабря, по прогнозам метеорологов, на Ямале переменная облачность, ночью местами, днем повсеместно небольшой снег, по западу преимущественно без осадков, в отдельных районах метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -17…-22 градуса, по западу -25…-30 градусов, днем -10…-15 градусов, по западу -22 градуса.

Салехард: пасмурно, весь день снегопад. Днем -21 градус Цельсия, ночью -23. Ветер юго-восточный, юго-западный 3-9 м/с.

Надым: пасмурно, снег. Днем -19, ночью -21. Ветер южный 10-14 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и без осадков. Днем -19, ночью -23. Ветер южный 11-18 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, днем - снег. Температура воздуха днем составит -16, ночью -20. Ветер южный11-16 м/с.

Губкинский: пасмурно и без осадков. Днем -17, ночью -22. Ветер южный 10-16 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -15, ночью -20. Ветер южный 9-15 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снегопад. Днем -23, ночью -22. Ветер восточный с переходом на юго-западный 2-7 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -18, ночью -23. Ветер южный 12-16 м/с.