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Общество13 октября 2021 5:31

На Ямале построят три мусоросортировочных завода

Они появятся в Салехарде, Новом Уренгое и Муравленко
Марина Прохорова
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На Ямале построят три мусоросортировочных завода

На Ямале построят три мусоросортировочных завода

Фото: pixabay.com

На Ямале появятся три мусорных завода - в Салехарде, Новом Уренгое и Муравленко. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Артюхов на пленарном заседании Российского экологического форума.

Объекты будут включать автоматизированные мусоросортировочные комплексы с полигонами по захоронению отходов, а также связанные с ними транспортными потоками мусороперегрузочные станции и площадки временного накопления. Заводы создаются на условиях концессионных соглашений. На данный момент разработана конкурсная документация.

- Мы активно работаем по этим проектам с командой «Российско экологического оператора». У нас в стране накоплен большой опыт поддержки концессионных проектов, мы сейчас это видим в туристической сфере. Применение подобных механизмов в области обращения с отходами даст нам не только возможность построить объекты, но и сдержать тарифные последствия, - отметил губернатор.