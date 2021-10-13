На Ямале построят три мусоросортировочных завода Фото: pixabay.com

На Ямале появятся три мусорных завода - в Салехарде, Новом Уренгое и Муравленко. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Артюхов на пленарном заседании Российского экологического форума.

Объекты будут включать автоматизированные мусоросортировочные комплексы с полигонами по захоронению отходов, а также связанные с ними транспортными потоками мусороперегрузочные станции и площадки временного накопления. Заводы создаются на условиях концессионных соглашений. На данный момент разработана конкурсная документация.

- Мы активно работаем по этим проектам с командой «Российско экологического оператора». У нас в стране накоплен большой опыт поддержки концессионных проектов, мы сейчас это видим в туристической сфере. Применение подобных механизмов в области обращения с отходами даст нам не только возможность построить объекты, но и сдержать тарифные последствия, - отметил губернатор.