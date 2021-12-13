В Шурышкарском районе ученики «Доброшколы» научились печь блины и вафли

Фото: администрация Шурышкарского района

В Шурышкарском районе продолжает успешно работать «Доброшкола», которую открыли 1 сентября для учеников с ограниченными возможностями. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, теперь ребята начали осваивать кулинарное искусство.

- На внеурочных занятиях по социально-бытовому ориентированию ученики 5 и 6 классов начали печь блины и вафли, используя при этом новое и современное оборудование, - добавили в мэрии.

Педагоги отмечают, что интерес к кулинарии есть не только у девочек, но и у мальчишек.

Напоминаем, что «Доброшкола» - это один из уникальных векторов нацпроекта «Образование», благодаря которому дети с особыми образовательными потребностями могут успешно социализироваться во взрослой жизни. Она оборудована на базе Горковской специальной (коррекционной) школы-интерната. Изначально здесь появились столярная, швейная и слесарная мастерские, а теперь еще и кулинарный цех.