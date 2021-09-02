В Шурышкарском районе открыли «Доброшколу» для ребят с ограниченными возможностями

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

В селе Горки Шурышкарского района открылось новое образовательное пространство «Доброшкола». Там будут заниматься ребята из коррекционной школы.

По словам главы муниципалитета Олега Попова, осуществить задумку получилось благодаря неравнодушному и душевному подходу специалистов администрации, управления образования и, конечно же, педагогов учреждения.

За короткое время удалось не только отремонтировать здание, но и закупить современное и безопасное оборудование. Для мальчиков в мастерских уже установили разного вида и назначения станки, с помощью которых они смогут создавать шедевры в дереве. А для девочек оборудовали швейные мастерские.

Кстати, это вторая на Ямале «Доброшкола», и единственная, которая открылась в текущем учебном году.