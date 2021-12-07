Коронавирус на Ямале, последние новости на 7 декабря 2021 года: скончались три человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на три человека. Всего с начала пандемии скончались 886 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 129 новых случаев заболевания. На данный момент 531 житель госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 50 из них - в тяжелом состоянии, 15 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлена 31 096 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 231 (7,2%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 864 845 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 34 615 человек, с начала пандемии - 8 565 091. Также за сутки зафиксировано 1 182 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 283 644 человека.