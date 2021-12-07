Коронавирус на Ямале, последние новости на 7 декабря 2021 года: заразились 129 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 129 человек. С начала периода количество заболевших достигло 59 356.

Из общего числа болеющих 531 житель госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 50 из них - в тяжелом состоянии, 15 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 886 человек.

Также за сутки выявлено 9 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 280. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 120 заражений COVID-19, за весь период - 51 076.

Выздоровели за последние сутки 114 человек, с начала пандемии - 53 295.

За последние сутки в России выявлена 31 096 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 231 (7,2%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 864 845 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 34 615 человек, с начала пандемии - 8 565 091. Также за сутки зафиксировано 1 182 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 283 644 человека.