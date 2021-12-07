Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги ускорилось строительство ледовых городков. Информацию об этом сообщила глава городского округа Марина Трескова в своих соцсетях.

- Морозы отступили, на Ямал пришло потепление. Это позволит мастерам ускорить строительство ледовых городков, ведь их открытия с нетерпением ждут дети, - написала чиновница.

Напоминаем, что ледовые скульптуры и горки построят еще и в Харпе. А объединяющей тематикой городков стал бренд городского округа - снежинка.

В ходе конкурса идеи по созданию ледовых городков предложили два участника. Комиссия определила победителя - ООО «АльТерра». Общество представило красивый, интересный и соответствующий всем требованиям проект.