Ледовый чум и горка в виде уральских самоцветов: в Лабытнанги началась подготовка к Новому году

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги и Харпе началась подготовка к новогодним праздникам. По словам главы городского округа Марины Тресковой, этой зимой сказочная история воплотится под объединяющим город и поселок символом - семигранной снежинки, которая обязательно найдет свое отражение в скульптурах изо льда.

В ходе конкурса идеи по созданию ледовых городков предложили два участника. Комиссия определила победителя - ООО «АльТерра». Общество представило красивый, интересный и соответствующий всем требованиям проект.

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

- В нем каждый штрих отражает северный колорит - ледовая композиция в виде чума, лабиринт, очертаниями напоминающий наш седьмичник, льдинки и, конечно, снежинки, - добавила градоначальница.

Красоту ледовой сказки жители увидят в декабре.