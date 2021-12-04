В Лабытнанги покупательница 2,5 месяца не оплачивала продукты на кассе самообслуживания Фото: Татьяна Коркина

В Лабытнанги возбуждено уголовное дело против 45-летней местной жительницы, которая подозревается в краже продуктов. По данным пресс-службы УМВД по ЯНАО, сообщение об исчезновении продовольствия поступило в полицию 29 ноября от сотрудника сетевого магазина города.

На место приехала полиция, которая посмотрела записи с камер видеонаблюдения. Женщину быстро нашли: на кассе самообслуживания с 15 сентября по 25 ноября 2021 она не платила за часть товара, причинив магазину материальный ущерб на общую сумму около 34 тысяч рублей.

В преступлении женщина призналась и пообещала погасить ущерб в ближайшее время. Теперь ей предстоит явиться в полицию с явкой.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала о том, что в Надыме пьяная мать пришла в магазин с годовалой дочкой, чтобы украсть алкоголь.