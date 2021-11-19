«Толком говорить не могла»: в Надыме пьяная мать пришла в магазин с годовалой дочкой, чтобы украсть алкоголь

Фото: Ольга Калинина. Пьяная женщина с ребенком.

Жительницу Надыма рассказали в соцсети об ужасном инциденте, случившимся в магазине «Монетка» по ул. Зверева д. 50Б. По словам автора поста, охрана гипермаркета задержала пьяную женщину, намеревавшуюся украсть алкоголь. При этом вместе с горожанкой был годовалый ребенок, который явно не понимал происходящее вокруг.

- Данная гражданка была уличена в краже спиртного. По факту случившегося был вызван наряд полиции. Сама дамочка находилась в изрядно выпившем состоянии, еле стояла на ногах, даже говорить толком не могла. Вместе с ней находился годовалый ребенок. Затем это неадекватное создание пыталось вывести коляску с раздетой девочкой на мороз! К счастью, мамашу смогли остановить охранники и продавцы магазина, - написала женщна в паблике «Злой и добрый надымчанин».

В качестве доказательств автора поста приложила несколько фото, на которых видна женщина с коляской и охранники торговой точки.

Фото: Ольга Калинина. Пьяная женщина с ребенком.

В комментариях горожане единогласно осудили нерадивую мать и пожалели ребенка. Также надымчане сошлись во мнении, что нельзя оставлять эту ситуацию без внимания, поскольку в будущем с девочкой может случиться беда.

В департаменте образования Надымского района корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что информация уже передана в Управление опеки и попечительства. Данную семью обязательно проверят.

Напоминаем, что минувшим летом в городе произошел еще один инцидент с участием местной жительницы и двух маленьких детей. По словам одного из горожан, сильно пьяная взрослая женщина упала на ребенка. При этом в руках у нее находился месячный младенец, на котором были лишь носки и подгузник.