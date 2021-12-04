Жителя Нового Уренгоя, покрывшего трехэтажным матом полицейского, приговорили к штрафу Фото: Татьяна Коркина

Новоуренгойский городской суд ЯНАО вынес приговор по уголовному делу, возбужденному против ранее не судимого 45-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в оскорблении представителя власти, сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАЛ.

Год назад осужденный, будучи вахтовиком, сидел в психоневрологическом диспансере после пьянки. В присутствии посторонних лиц он послал трехэтажным матом полицейского, тем самым унизив его честь и достоинство как представителя власти.

Суд принял решение, что мужчина виноват, и приговорил его к штрафу в размере 15 тысяч рублей.

Жители Нового Уренгоя довольно часто посылают полицейских далеко и надолго. Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала, что житель Нового Уренгоя послал матом полицейского. Его приговорили к исправительным работам в течение семи месяцев. В этом году послал матом ещё одного полицейского, его тоже приговорили к исправительным работам.