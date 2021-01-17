В Новом Уренгое вынесен приговор в отношении ранее судимого 54-летнего мужчины, который признан виновным в оскорблении представителя власти.Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 30 августа 2020 года пьяный мужик, находясь в помещении психоневрологического диспансера, покрыл матом полицейского в присутствии посторонних лиц. Тем самым он унизил честь и достоинство стража правопорядка как представителя власти.В декабре 2020 года новоуренгойский городской суд, рассмотрев уголовное дело, приговорил мужчину к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы.