В Ноябрьске на ул. 60 лет СССР появилась теплая остановка - с вай-фаем и USB-разъемами

Первую «умную» остановку открыли сегодня, 28 ноября, на улице 60 лет СССР (возле Центральной городской больницы) в Ноябрьске. По словам главы города Алексея Романова, основной пассажиропоток составляют посетители поликлиники, поэтому теплый интеллектуальный павильон открыли именно здесь.

- Остановка оснащена камерами видеонаблюдения, точками WI-FI-доступа, кнопками вызова экстренных служб 112, USB-разъемами для зарядки телефонов, специальными электронными табло и сенсорными панелями. Они предназначены для информирования людей о времени прибытия транспорта, передачи сообщений от МЧС и гидрометцентра, - написал на своей страничке в соцсети Алексей Романов.

За безопасностью пассажиров (и остановки) будут следить камеры видеонаблюдения. До конца 2021 года такие же павильоны установят на ул. Высоцкого и в микрорайоне Вынгапуровский.