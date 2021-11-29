В Лабытнанги снесли аварийный дом, расположенный по переулку Первомайский

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги продолжается работа по расселению и сносу аварийных домов. По сообщению главы города Марины Тресковой, только в этом году в муниципалитете стало меньше на шесть домов, непригодных для проживания. А в конце прошлой недели техника ликвидировала дом № 9 по переулку Первомайский.

Также градоначальница напомнила, что решить квартирный вопрос лабытнангцам помогают различные жилищные программы. Всего их в округе - 11. Узнать более подробную информацию можно в управлении жилищной политики по номеру: 5-70-70 (добавочный 1 500).

Напоминаем, что сейчас в Лабытнанги идет строительство нескольких многоэтажек, куда переедут жители аварийных домов. Их общая площадь - 25 тысяч квадратных метров.