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Общество29 ноября 2021 3:50

В Лабытнанги снесли аварийный дом, расположенный по переулку Первомайский

Работы по ликвидации непригодного жилья продолжаются
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги продолжается работа по расселению и сносу аварийных домов. По сообщению главы города Марины Тресковой, только в этом году в муниципалитете стало меньше на шесть домов, непригодных для проживания. А в конце прошлой недели техника ликвидировала дом № 9 по переулку Первомайский.

Также градоначальница напомнила, что решить квартирный вопрос лабытнангцам помогают различные жилищные программы. Всего их в округе - 11. Узнать более подробную информацию можно в управлении жилищной политики по номеру: 5-70-70 (добавочный 1 500).

Напоминаем, что сейчас в Лабытнанги идет строительство нескольких многоэтажек, куда переедут жители аварийных домов. Их общая площадь - 25 тысяч квадратных метров.