В Лабытнанги идет строительство нескольких многоэтажек для жителей аварийных домов

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги продолжается активное строительство домов в границах улиц Первомайская-Заполярная-Октябрьская-Путилина. Сейчас рабочие возводят четыре многоквартирных дома общей площадью более 25 тысяч «квадратов».

Первая территория застройки прилегает к ул. Заполярная. Здесь появятся два четырехэтажных дома.

Также в высокой степени готовности находится 6-подъездный дом на 87 квартир. Рабочие уже приступили к внутренней отделке и монтажу наружных инженерных сетей. Вскоре начнется благоустройство прилегающей территории.

- Надеемся, до конца года дом будет введён в эксплуатацию, и мы сможем расселить 12 аварийных домов, - сообщила глава города Марина Трескова.

Рядом строится еще одна 4-этажка на 103 квартиры. Сейчас строители возводят монолитные конструкции третьего этажа, а после приступят к обустройству кровли. Сюда переедут жители 22 аварийных домов.