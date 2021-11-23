На ямальской трассе водитель «Лады» выехал на встречку и врезался в иномарку

Фото: УГИБДД УМВД России по ЯНАО

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 25 ДТП, в которых 6 человек получили травмы. С начал года на дорогах округа в 4 374 зарегистрированных ДТП погибли 26 человек и 286 получили травмы, в их числе 27 детей.

Одна из аварий произошла вчера на 257 километре автодороги Сургут-Салехард. Водитель автомобиля «Лада», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Вольво». В результате ДТП водитель «Лады» получил травмы.

Кроме того, мы писали об аварии на 476 км автодороги Сургут-Салехард, где водитель «УАЗ», не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом , который перевозил студентов. Как сообщили в УГИБДД УМВД России по ЯНАО, в результате ДТП водитель «УАЗ» попал в больницу. А водитель микроавтобуса и 3 пассажира, в том числе 2 подростка, получили травмы.