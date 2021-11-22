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Происшествия22 ноября 2021 15:20

В лобовом ДТП под Губкинским пострадали студенты Муравленковского многопрофильного колледжа

«УАЗ Патриот» выехал на встречку и врезался в автобусом со студентами
Виктория Терина
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Под Губкинским в ДТП попал микроавтобус с детьми Фото: паблик в соцсети "ЗЛОЙ ЯМАЛ"

Под Губкинским в ДТП попал микроавтобус с детьми Фото: паблик в соцсети "ЗЛОЙ ЯМАЛ"

На Ямале в ДТП пострадали студенты Муравленковского многопрофильного колледжа. Такая информация появилась в соцсетях, поэтому Пуровским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по ЯНАО организована проверка.

Как сообщают в следственных органах, сегодня на 476 км автодороги «Сургут – Салехард», между поселком Пурпе и Губкинском, водитель автомобиля «УАЗ Патриот» выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с пассажирским автобусом, принадлежащим Муравленковскому многопрофильному колледжу. В автобусе находились студенты колледжа. В результате ДТП пострадали оба водителя, а также 7 студентов, 6 из которых несовершеннолетние. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, пятеро ребят отпущены домой.

- По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, в том числе будет дана юридическая оценка качеству оказания услуг по перевозке несовершеннолетних - сообщили в СУ СК РФ по ЯНАО.

ДТППроисшествия: ДТП