В Ноябрьск поступило 250 доз вакцины от гриппа «Флю-М Тетра»

Фото: Ноябрьская ЦГБ

В Ноябрьскую ЦГБ поступило 250 доз вакцины от гриппа «Флю-М Тетра». Она будет доступна во всех прививочных пунктах. Как рассказали в медучреждении, это четырехвалентная инактивированная расщепленная вакцина, которая формирует иммунитет против четырех актуальных штаммов вируса гриппа по рекомендациям ВОЗ.

Сам препарат разработан Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток ФМБА России и рекомендован в качестве ежегодной профилактической иммунизации у людей в возрасте от 18 до 60 лет.

Напоминаем, что на Ямале значительно снизилась заболеваемость ОРВИ. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, еще три недели назад было зарегистрировано 11 143 случая заболевания, из которых 5 882 приходились на детское население. А на 9 ноября ОРВИ подтверждена лишь у 6 863 жителей, из них 2 865 -дети.