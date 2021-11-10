На Ямале почти в два раза снизилась заболеваемость ОРВИ Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале значительно снизилась заболеваемость ОРВИ. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, еще две недели назад было зарегистрировано 11 143 случая заболевания, из которых 5 882 приходились на детское население. А на 9 ноября ОРВИ подтверждена лишь у 6 863 жителей, из них 2 865 -дети.

При этом медики рекомендуют ямальцам не забывать о вакцинации. Получить бесплатную прививку можно во всех поликлиниках региона. Основным противопоказанием является аллергическая реакция на куриный белок, на основе которого сделана вакцина.

На сегодняшний день в регионе от гриппа привились 80 318 взрослых (из них 698 беременных женщин) и 64 115 детей.