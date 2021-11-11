Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое определили победителей конкурса на самую лучшую школьную столовую. По сообщению пресс-службы городской администрации, лучшими оказались столовые школы №15 и имени Д.И. Коротчаева. Теперь они примут участие в региональном этапе.

- Конкурс проходил в конце октября, участие в нем приняли столовые 14 образовательных организаций. Они подготовили портфолио, куда входила информационная справка о работе, визитная карточка и видеоролик, - рассказали в мэрии.

Определили победителей члены конкурсной комиссии. Они побывали в столовых, оценили ассортимент и качество приготовления блюд, а также пообщались с учащимися.

Напоминаем, что до конца года на Ямале утвердят единый стандарт школьного питания. Глава региона Дмитрий Артюхов подчеркнул необходимость ввести единые правила для всех муниципалитетов в части составления меню, материально-технического обеспечения школьных столовых, финансовой модели, осуществления производственного контроля и определения льготных категорий.