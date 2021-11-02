Фото: Правительство Ямала

До конца года на Ямале утвердят единый стандарт школьного питания. Решение об этом приняли на заседании, в котором участвовали губернатор Дмитрий Артюхов, председатель комитета ЗакСобрания округа по социальной политике Надежда Гудкова и директор департамента образования Мариной Кравец.

Глава региона подчеркнул необходимость ввести единые правила для всех муниципалитетов в части составления меню, материально-технического обеспечения школьных столовых, финансовой модели, осуществления производственного контроля и определения льготных категорий.

- Мы были одним из первых регионов, кто выполнил поручение Президента по обеспечению бесплатным горячим питанием всех школьников младших классов, мы запустили программу модернизации столовых, включаем в меню местные продукты. Сейчас нам предстоит серьезно поработать над качеством обедов. Здесь важно установить единые правила и нормативы для всего округа. Вторая задача - цифровизация системы. Нужно активнее использовать возможности электронных карт, - сказал Дмитрий Артюхов.

Также он подчеркнул, что к этой работе необходимо подключать родительские комитеты и общественников.

По словам Надежды Гудковой, комитет ЗакСобрания уделяет большое внимание теме школьного питания - проводятся заседания с участием родителей, выезжаем в школы. Мы видим, что ситуация требует изменений. Очень важно ввести для всех муниципалитетов единую стоимость продуктового набора, разница может быть только за счет расходов на логистику. Мы готовы предложить свою помощь при внедрении регионального стандарта - готовы разъяснять работникам столовых и родителям новые правила, контролировать ситуацию в столовых.