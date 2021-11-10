Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На участке трассы Салехард-Надым временно ограничат движение. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- 11 ноября на участке дороги Салехард - Надым с 1 269 по 1 289 километры вводится временное ограничение движения. В период с 10:00 до 12:30 будет действовать получасовой интервал пропуска. Просим быть внимательнее на дороге и заранее планировать маршрут, - заявили в ведомстве.

Вводимые ограничения связаны с проведением на дороге научных исследований.

Напоминаем, что в скором времени на трассе появится сотовая связь. Это позволит обеспечить безопасность движения автомобилистов на аварийно-опасных участках магистрали. Северяне смогут звонить, отправлять SMS и получать на смартфон уведомления о неблагоприятных погодных условиях.