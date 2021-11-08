На дороге Салехард-Надым в ближайший месяц появится сотовая связь

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Ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов МТС начала реализацию масштабного проекта по покрытию мобильной связью автодороги регионального значения. Это позволит обеспечить безопасность движения автомобилистов на аварийно-опасных участках магистрали. Северяне смогут звонить, отправлять SMS, получать на смартфон уведомления о неблагоприятных климатических условиях. Работы ведутся по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

- Уже этой осенью на определенных зонах дороги появится покрытие связью. Пока это будет не сплошное покрытие, но эти 300 километров перестанут быть «медвежьим углом». Будет установлено три высокомобильных комплекса связи, в радиусе покрытия которых будет ловить GSM-связь. Самое главное, на первом этапе люди будут иметь возможность позвонить. Параллельно мы проектируем строительство вышек для того, чтобы на них разместить стационарное оборудование, которое даст полное покрытие трассы связью и интернет 4G, - рассказал Дмитрий Артюхов.

Для обеспечения покрытия голосовой связью МТС разработала индивидуальный проект, который учитывает особенности Крайнего Севера, в том числе высокую влажность, температуры до -55, болотистый грунт, отсутствие населенных пунктов вдоль трассы и внешнего энергоснабжения. Связь будет доступна благодаря спутниковым сигналам, легковозводимым базовым станциям с 15-метровыми мачтами и дизель-генераторам. По окончании строительно-монтажных работ в ноябре мобильная связь появится равноудаленных участках трассы через каждые 80-90 километров, общее покрытие составит около 50 километров.

- Мы реализуем особо значимый проект для региона. В партнерстве с правительством ЯНАО мы решим одну из ключевых логистических проблем региона, соединив дорожной мобильной сетью западную и восточную часть округа. Важно, чтобы наши абоненты, отправляясь в дорогу, чувствовали себя в безопасности, имели возможность дозвониться до близких или обратиться в службу спасения в экстренной ситуации. Особенно это актуально зимой, когда дорогу переметает снегом и в разы возрастает риск возникновения ЧС. Уверен, что наш опыт и экспертиза позволят реализовать проект качественно и в кратчайшие сроки, - прокомментировал директор МТС в ЯНАО Сергей Найденков.

Проезд для всех видов транспорта по дороге Салехард-Надым открылся в декабре прошлого года. Часть трассы пока в щебеночном покрытии - ее строительство продолжается. Параллельно возводится инфраструктура, на центральном участке 300-километровой дороги появится автозаправка с кафе и магазином.