Жителей Салехарда приглашают покататься на лыжах

Фото: администрация Салехарда

Для жителей Салехарда открылась лыжная база. В пресс-службе городской администрации напомнили, что прошлой зимой там появилось современное модульное здание, где есть пункт проката, а также помещения для переодевания и обогрева. Покататься можно ежедневно с 10:00 до 20:00.

Стоимость проката - 250 рублей, со своими лыжами - 100 рублей. Детям до 7 лет инвентарь предоставляются бесплатно, а льготным категориям граждан предусмотрена скидка 50 процентов.

Отметим, что для посещения лыжной базы обязательно наличие QR-кода о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или медицинского документа, подтверждающего, что человек переболел в течение полугода.

Официальное открытие лыжного сезона состоится 21 ноября, когда в Салехарде пройдут первые соревнования.