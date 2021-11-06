Увеличено число автобусных рейсов между Лабытнанги и Харпом

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

По просьбам харповчан увеличено число рейсов между Лабытнанги и поселком. Об этом сообщила глава городского округа Марина Трескова.

- Отличная новость, особенно для харповчан: по просьбам жителей мы ввели дополнительные автобусные рейсы в часы пик. Уже в понедельник, 8 ноября, из Харпа можно будет выехать в город в 7:40. Вечером автобус отправится в дополнительный рейс в 18:30, - написала чиновница.

Напоминаем, что для перевозки пассажиров закуплено три новых автобуса «Газель-СИТИ», рассчитанных на 22 места. Транспорт соответствует всем современным требованиям и приспособлен для маломобильных граждан: имеется место для установки инвалидного кресла и пандус, а высота входной ступеньки - 30 сантиметров.