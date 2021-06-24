Для Лабытнанги и Харпа закупили новые автобусы

Для Лабытнанги и Харпа закупили три новых автобуса «Газель-СИТИ». Они будут использоваться для перевозки граждан по городским маршрутам, в том числе между Лабытнанги и Харпом.

- Каждый автобус рассчитан на 22 пассажира. Транспорт соответствует всем современным требованиям и приспособлен для маломобильных граждан. Имеется место для установки инвалидного кресла, высота входной ступеньки - 30 сантиметров, вход - просторный, установлен пандус, - рассказал директор ПАТП «Север» Евгений Шестаков.

Также новые автобусы отличаются повышенной безопасностью и комфортом для пассажиров и водителя. Так, имеется система отопления повышенной мощности, что обеспечивает хороший прогрев салона даже в сильные морозы. А электроподогрев зеркал позволяет водителю всегда контролировать ситуацию на дороге, что особенно важно в условиях крайнего Севера. Кроме того, установлены удобные анатомические сидения.

Отметим, что автобусы закуплены за счет средств окружного бюджета. Финансы выделены по инициативе главы региона Дмитрия Артюхова.