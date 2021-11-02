Коронавирус, последние новости на 2 ноября 2021 года: скончались три человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на три человека. Всего с начала пандемии скончались 762 северянина.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 145 новых случаев заболевания. На данный момент 901 житель госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 130 из них - в тяжелом состоянии, 30 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 39 008 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 136 (8,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 593 200 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 30 905 человек, с начала пандемии - 7 412 631. Также за сутки зафиксировано 1 178 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 240 871 человек.