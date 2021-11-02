Коронавирус, последние новости на 2 ноября 2021 года: заразилось 145 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 145 человек. С начала периода количество заболевших достигло 54 464.

Из общего числа болеющих 901 житель госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 130 из них - в тяжелом состоянии, 30 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 762 человека.

Также за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 914. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 133 заражения COVID-19, за весь период - 46 550.

Выздоровели за последние сутки 53 человека, с начала пандемии - 50 887.

За последние сутки в России выявлено 39 008 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 136 (8,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 593 200 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 30 905 человек, с начала пандемии - 7 412 631. Также за сутки зафиксировано 1 178 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 240 871 человек.