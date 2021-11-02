На Ямал поступило более 19 тысяч доз вакцины от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ямал поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V). По сообщению пресс-службы Правительства региона, сейчас препарат в количестве 19 200 доз находится на складе ноябрьского СПИД-Центра, в ближайшее время его распределят в медучреждения округа.

Напоминаем, что с начала прививочной кампании в регион доставлено более 312 тысяч доз вакцины от COVID-19. Сделать прививку можно в 79 специальных пунктах: стационарных и мобильных.

- Ситуация с коронавирусом на Ямале оценивается как очень сложная. Количество заболевших растет невероятными темпами. Медицинские работники регистрируют более 130 новых случаев ежедневно. Вакцинация - это личная ответственность каждого человека. Прививаясь, человек заботится не только о себе, но и о своих близких, - сообщила главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения ЯНАО Людмила Волова.

На сегодняшний день план по вакцинации взрослого населения выполнен на 58,5%.