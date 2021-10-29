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Здоровье29 октября 2021 11:06

В Салехарде прошел рейд по соблюдению режима работы с QR-кодами

Нарушений не обнаружено
Марина Прохорова
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Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде специальная комиссия проверила, насколько хорошо учреждения выполняют новые правила, вступившие в силу с 25 октября. Напоминаем, что в регионе ввели запрет на посещение общественных мест гражданами, у которых нет QR-кодов, подтверждающих вакцинацию, отрицательного ПЦР-тест или справки о перенесенном заболевании.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, проверяющие проинспектировали спортивный комплекс «Северный характер» и ресторан «Хмель и соль». Также был проверен магазин «Пятерочка» по ул. Матросова на соблюдения масочного режима. Ни в одном из заведений нарушений не выявлено.

- Такие рейды мы проводим регулярно. Контроль осуществляем по всем социальным учреждениям, объектам торговли и другим объектам, где бывают люди. При выявлении нарушений юридическим лица грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей, физическим лицам - от 1 до 30 тысяч рублей, - сообщил начальник управления ГОиЧС города Владимир Терентьев.