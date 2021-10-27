Надымские дорожники будут бороться с последствиями непогоды при помощи новой спецтехники

Фото: партия "Единая Россия"

Надымские дорожники полностью готовы к зиме. Об этом рассказал руководитель предприятия «Надымгоравтодор» Алексей Понамарев. По его словам, техника прошла необходимое обслуживания, а водители настроены на плодотворную работу. Даже сейчас, когда осадки еще совсем небольшие, сотрудники посыпают тротуары и дороги песком от наледи.

Напоминаем, что в этом году ямальский парк дорожной техники пополнится новыми экземплярами: это комбинированные дорожные машины для борьбы с гололедом, техника для уборки тротуаров, самосвалы, снегопогрузчики и автогрейдеры - всего 62 единицы. Соответствующее поручение дал губернатор Дмитрий Артюхов.

Всего за период с 2017 по 2020 годы за счет субсидий и дотаций удалось приобрести 164 единицы техники.