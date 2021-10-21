Юлия Ярощук из Губкинского завоевала титул лучшего библиотекаря Ямала

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале подвели итоги конкурса «Библиотекарь года-2021», который проходил в Салехарде 19 и 20 октября.

Победителем стала Юлия Ярощук, представившая проект «Селфи-путеводитель по Губкинскому». Он знакомит читателей с интересными, необычными и малоизвестными уголками города, а также его популярными местами.

Второе место досталось Анастасия Пономаревой из Муравленко. Она покорила жюри нестандартной подачей материала и проектом «Умный фитнес». Он совмещает спортивные прогулки со скандинавской ходьбой и прослушиванием лучших литературных бестселлеров.

Третье место присудили Алене Галлямовой из Надымского района. Ее проект «Центр притяжения» представляет креативную площадку, где молодежь и подростки могут найти единомышленников и новых друзей для интересного общения и реализовать свои творческие способности.

Конкурс был приурочен к Году талантов, объявленный губернатором Дмитрием Артюховым. Впервые на конкурсе была введена номинация «Мой талант». Это звание справедливо присудили участнице из Ноябрьска Галине Ванча за проект «Трогательные истории».