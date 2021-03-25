В ЯНАО наступил Год талантов

Фото: Правительство ЯНАО

«Что нужно, чтобы быть успешным в 21 веке? Точных знаний недостаточно. Все большее значение приобретают самореализация и творческое начало. Мы должны сделать в этом направлении новый шаг», - такими словами глава региона Дмитрий Артюхов официально открыл Год талантов на Ямале во время выступления с докладом о положении дел в округе, сообщает ИА «Муксун».

Отметим, подобного рода мероприятие впервые прошло в неформальном, понятном каждому жителю формате с ярким визуальным сопровождением.

По словам Дмитрия Артюхова, поддержка одаренных детей в ЯНАО занимает особое место в списке значимых задач, так же, как и создание условий для развития талантов каждого ребенка. Именно поэтому текущий год будет посвящен данному направлению.

Губернатор уже поручил окружному департаменту культуры разработать программу развития ямальских школ искусств. И речь не только о ремонте, а о комплексной модернизации имеющихся и появлении новых современных пространств для творчества. В рамках работы уже запланированы открытие студий дизайна, графики, звукозаписи, театра, а также оснащение школ музыкальными инструментами. К слову, всего за два года их было закуплено 500, в 2021-м ожидается еще 150, в их числе скрипки, виолончели, трубы и первоклассные рояли.

Фото: Правительство ЯНАО

Ямал одним из первых в стране открывает арт-резиденции – территории, где можно не просто творить, но и работать над своим делом, будь то школа танцев или студия фотографии. В Салехарде – это «Полярис», арт-резиденция уже распахнула двери для одаренных ребят, на очереди появление таких точек в Ноябрьске и Новом-Уренгое.

Что касается библиотек, они в ближайшее время должны переродиться из пыльного книжного склада в центры культурной жизни. Для этого учреждения оснащаются мультимедийным оборудованием, на их территории создаются зоны для различных мероприятий и мастер-классов. По такому принципу уже обновлены библиотеки в Губкинском и Надыме, в этом году ожидают преображения ноябрьские, новоуренгойские, салехардские, красноселькупские и панаевские книжные царства.

Фото: Правительство ЯНАО

Возможность получать знания на занятиях с лучшими педагогами вузов по сертификату физико-математического профиля сохранится для школьников и в этом году. В прошлом такими сертификатами воспользовались 415 ребят. Помимо того, для обеспечения технологичного образовательного процесса в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске созданы опорные школы по техническому профилю, где уроки проводятся с применением современного оборудования.

Фото: Правительство ЯНАО

Дмитрий Артюхов также признал нехватку ярких событий в сфере искусства в округе. И именно в Год талантов глава региона намерен улучшить ситуацию. В частности, этой осенью города ЯНАО ожидают гастроли известных театров Табакерка, МХАТ, Современник, приезд выдающегося дирижера Валерий Гергиев и пианиста Дениса Мацуева.