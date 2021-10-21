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Недвижимость21 октября 2021 8:25

В Тарко-Сале завершаются работы третьей очереди по обновлению Прибрежного парка

Там появилось множество интересных мест
Марина Прохорова
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Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

В Тарко-Сале завершаются работы третьей очереди по обновлению Прибрежного парка, при этом учитывались интересы как взрослых, так и детей. Сейчас на его территории есть спортивная площадка с искусственным покрытием для игр в мини-футбол, многофункциональная площадка для волейбола и баскетбола, детская зона и трек-парк.

Готовится к открытию и пункт проката. Летом горожане смогут взять на время велосипеды и самокаты, а зимой - лыжный инвентарь. А рядом, для удобства жителей, установили теплый туалет.

- Все эти изменения стали возможными в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» при поддержке губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, - отметил глава Пуровского района Антон Колодин.

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В Тарко-Сале завершаются работы третьей очереди по обновлению Прибрежного парка
В Тарко-Сале завершаются работы третьей очереди по обновлению Прибрежного парка
Видео: Антон Колодин