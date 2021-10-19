Фото: Правительство ЯНАО

В Тарко-Сале завершилось строительство первого трек-парка - это специальная трасса, предназначенная для катания на велосипедах, роликах, скейтах и самокатах. Сейчас подрядные организации приводят в порядок территорию и устанавливают освещение.

Кстати, местные подростки уже успели протестировать трассу и оценили ее преимущества.

- Мы с нетерпением ждем открытия этого трек-парка. Родители даже специальный самокат купили. Теперь можно будет на все 100 процентов его использовать, отрабатывать спортивные трюки. Каждый день сюда с ребятами будем приходить, - говорят молодые таркосалинцы.

Отметим, что городской трек-парк по длине одной траектории трассы считается самым протяженным в России. А его отличительной особенностью являются инерционно-динамические уклоны, которые позволяют двигаться по трассе без особых физических усилий.