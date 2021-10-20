На Ямале спецтехника по уборке снега готова приступить к работе

Фото: Правительство ЯНАО

Ямальские дорожники готовы к зиме. Во всех городах и районах снегоуборочная техника находится в боевой готовности и выйдет на дороги при малейшей необходимости.

Так, в Новом Уренгое в смену задействуют 60-70 машин, Салехарде - 50, в Надыме - 47, а в Муравленко - 45.

Напоминаем, что в этом году парк дорожной техники ждет масштабное обновление - закуплено 62 новые единицы.

- Новая дорожная техника закупается для ямальских городов. Это комбинированные дорожные машины для борьбы с гололедом, техника для уборки тротуаров, самосвалы, снегопогрузчики, автогрейдеры. Новая техника позволит повысить качество содержания улично-дорожной сети как в зимнее, так и в летнее время. Все эти машины являются универсальными и подходят для уборки проезжей части и тротуаров как зимой, так и летом, - рассказала заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Светлана Гиллих.

Самое больше пополнение ожидается в Салехарде, сюда поступит 26 единиц техники - автогрейдеры, снегопогрузчики, самосвалы, автокран, экскаватор, бульдозер и другие машины.