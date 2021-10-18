В Салехард прибыли одиннадцать новых автобусов на газомоторном топливе

Фото: администрация Салехарда

В Салехард прибыли одиннадцать новых автобусов. Они вмещают до 90 пассажиров и приспособленных для маломобильных граждан.

Транспорт оснащен необходимым оборудованием: кондиционером, двумя дополнительными печками, видеонаблюдением, электронным табло «Бегущая строка» и системой Глонасс. Все автобусы работают на экологичном газомоторном топливе.

- Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить губернатора Ямала и правительство региона за такой замечательный подарок для города и его жителей. Благодаря новым автобусам сократится интервал движения и время их ожидания, - рассказал глава города Алексей Титовский.

Новая техника выйдет на городские улицы через 7-10 дней. Автобусы будут курсировать на особо загруженных маршрутах №1, 2 и 5.

Напоминаем, что масштабная программа по обновлению автобусного парка была реализована по поручению главы региона Дмитрия Артюхова. Новая техника поступила по программе лизинга.