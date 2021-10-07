До конца года на Ямал поступят 40 новых автобусов

Фото: Правительство ЯНАО

По поручению главы региона Дмитрия Артюхова, в округе ведется масштабная программа по обновлению автобусного парка. Новый автотранспорт поступит в регион до конца года. Самое большое количество автобусов закуплено для Ноябрьска - 15. В Салехард приедут 11 автобусов, в Новый Уренгой - 10, а в Губкинский - 4.

Все автобусы оснащены необходимым оборудованием и дополнительными опциями: кондиционером, видеонаблюдением, электронным табло «Бегущая строка» и системой Глонасс. Также они адаптированы для маломобильных граждан.

Большая часть техники будет на экологичном газомоторном топливе - это автобусы для Салехарда и Нового Уренгоя.

Так же за счет средств окружного бюджета в этом году приобрели три автобуса для Лабытнанги. Они курсируют по городским маршрутам, в том числе между городом и Харпом.