В Новом Уренгое построят два крупных микрорайона

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Новый Уренгой остается лидером по количеству возводимого жилья в регионе. По итогам года в городе будет построено более 50 тысяч квадратных метров.

- Наша цель - за 2,5 года полностью закрыть вопрос по расселению. Сейчас в Коротчаево возводятся две пятиэтажки на 140 квартир. Завершено строительство многоэтажки в мкр. Дорожников. Идет передача квартир от застройщика к заказчику. Снос домов и строительство новых будем вести параллельно, - рассказал глава города Андрей Воронов.

Сейчас в планах - строительство двух больших микрорайонов в южной и северной частях города: «Созидателей» на 45 294 квадратных метра и «Уютный» - 283 653 квадратных метра. В мкр «Созидателей» застройщик приступил к работе над концепцией будущего жилого комплекса.