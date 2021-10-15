На Ямале с начала года введено более 100 тысяч квадратных метров жилья

Фото: Правительство Ямала.

На Ямале продолжается активное строительство жилья. С начала года в округе сдано 22 дома на 1 300 квартир. С учетом индивидуального строительства площадь построенного жилья составила 108 тысяч квадратных метров. Большинство квартир предназначены для жителей авариек.

Сейчас на Ямале строят еще 176 многоквартирных домов площадью более полумиллиона квадратных метров. В них заедут примерно три тысячи семей, проживающие в непригодных условиях.

Отметим, что благодаря комплексной застройке вырастают целые микрорайоны со всей сопутствующей инфраструктурой: социальными учреждениями в шаговой доступности, парковыми и спортивно-игровыми зонами.

- На Ямале полностью выполняются ежегодные планы по вводу жилья, установленные для округа федеральным проектом. Помимо расселения аварийных домов в новостройках предусматривается жилье для медицинских работников, приезжающих по программе «Земский учитель», а также особо нуждающихся граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, - рассказал первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофей Савиных.

Абсолютный лидер по строительству - Новый Уренгой. По итогам года в городе возведут более 50 тысяч квадратных метров жилья.