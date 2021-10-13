Жители Нового Уренгоя могут летать в Краснодар с пересадкой в Нижнекамске

Фото: Аэропорт Новый Уренгой, соцсеть ВКонтакте

Авиакомпания «АЗИМУТ» | «AZIMUTH» airlines запустила регулярные рейсы из Нового Уренгоя в Нижнекамск. Доставлять пассажиров будут воздушные суда Sukhoi Superjet 100 дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. Время в пути в одну сторону составит три часа.

Продолжением рейса из Нового Уренгоя в Нижнекамск станет перелет в Краснодар. С учетом транзитной посадки в Татарстане длительность перелета составит 6 часов 25 минут.

Отметим, что перевозчик предлагает своим пассажирам очень экономичные тарифы. Так, при покупке билета на сайте авиакомпании стоимость перелета Новый Уренгой - Нижнекамск начинается от 1 188 рублей, а Новый Уренгой - Краснодар - от 4 290 рублей.

Ознакомиться с расписанием новоуренгойского аэропорта можно на официальном сайте в разделе «Расписание», а приобрести авиабилеты - на сайте перевозчика или в авиакассах.

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