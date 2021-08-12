Жители Нового Уренгоя смогут летать в Анапу без пересадок

Фото: Правительство ЯНАО

В следующем году жители Нового Уренгоя смогут полететь в Анапу без пересадок. О запуске долгожданного рейса сообщил губернатор Дмитрий Артюхов во время встрече с горожанами.

- Был рад увидеть новоуренгойцев на открытой встрече в «Виадуке». Договорились, что следующим летом запустим прямой рейс в Анапу. Также вернем в расписание и рейс авиакомпании «Ямал» до Москвы, - сказал Дмитрий Артюхов.

Губернатор более полутора часов отвечал на вопросы горожан о дорогах, транспорте, образовании и здравоохранении. На встречу пришли почти 800 человек. Еще полторы тысячи следили за трансляцией в социальных сетях.

Также новоуренгойцы пожаловались Дмитрию Артюхову на дорогую стоимость жилья. Он поручил разобраться с проблемой главе города Андрею Воронову.