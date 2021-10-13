В Новом Уренгое задержали преступную пару с крупной партией наркотиков

Фото: УМВД России по ЯНАО

Полиция Нового Уренгоя задержала преступную пару из Иркутской области, у которых нашли наркотики.

- Мужчину 1993 года рождения и женщину 1984 года рождения арестовали на улице 3 октября. При себе у них были четыре свертка с порошкообразным веществом. В мобильных телефонах злоумышленников содержалась информацию о тайниках-закладках, в которых обнаружили еще столько же свертков, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Согласно заключению эксперта, внутри оказались наркотики синтетического происхождения массой 6,86 граммов. Их преступники собирались сбыть на территории города.

Сейчас пара находится под стражей. Также в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. г и ч.4 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Им грозит до 20 лет тюрьмы.

Также напоминаем, что на днях в Губкинском задержали 18-летнюю уроженку Иркутской области, приехавшую в город для сбыта наркотиков.