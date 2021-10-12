В Губкинском задержали 18-летнюю девушку с крупной партией наркотиков Фото: Ольга Крыльцова

В Губкинском возбудили уголовное дело в отношении 18-летней жительницы Иркутской области, подозреваемой в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

- По данным следствия, девушка приехала на Ямал с целью подзаработать денег на продаже запрещенных веществ. Однако осуществить задуманное ей так и не удалось, поскольку в дело вмешались правоохранители. При осмотре арендованной ею квартиры были обнаружены и изъяты свертки с наркотическим веществом в особо крупном размере, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, также проводятся дополнительные мероприятия, которые помогут установить причастность девушки к другим преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.