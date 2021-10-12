В Лабытнанги почти 90 семей переедут из авариек в новые квартиры

Фото: личная страница главы Лабытнанги Марины Тресковой в соцсети.

В Лабытнанги продолжается активное строительство жилья. В связи с этим глава города Марина Трескова лично посетила стройки, расположенные в границах улиц Первомайская - Заполярная - Октябрьская - Мира. Туда переедут жители домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

- Один четырехэтажный дом на 87 квартир строители намерены сдать в конце года. В помещении уже тепло, завершаются внутренние отделочные работы. Рядом находится дом на 103 квартиры, его готовность составляет 60 процентов, - рассказала градоначальница.

Также особое внимание уделяется созданию безопасных и комфортных дворов - парковочные места обустраиваются по периметру жилой застройки.

- Параллельно со строительством жилых домов ведем подготовку новых участков для передачи строителям. Один из них находится по ул. Обской, где завершается вывоз самовольно установленных гаражей. На этом месте будет построен многоквартирный дом, куда переедут жители авариек, - сообщила Марина Трескова.

Чтобы у жителей не возникло проблем с тем, как добраться до дома, рабочие активно строят дороги. В этом году завершилась реконструкция трассы в границах улиц Заполярная-Южная. Восстановлен комфортный проезд во дворе домов №3 и №5 по ул. Заполярная и №14 по ул. Южная.