В Лабытнанги ремонтируют внутриквартальные проезды по ул. Заполярная-Южная

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги завершаются дорожные работы по ул. Заполярная-Южная. По словам главы города Марины Тресковой, самым важными и трудоемким этапом было строительство новых сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения к строящимся домам. Параллельно с этим шел капитальный ремонт существующих инженерных сетей.

Сейчас идет подготовка к укладке асфальта во дворах домов №3 и №5 по ул. Заполярная, а также во дворе дома №14 по ул. Южная. Там появится комфортный проезд для транспорта.

Также заканчивается ремонт дороги на улицах Северная и Рабочая, которые ведут в отдаленный мкр. Геофизики. Сейчас там осталось привести в порядок съезды и нанести разметку. Всего подрядчик - АО «Ямалавтодор» - обновил 1,3 километра дороги. Ранее, благодаря нацпроекту, вдоль этих улиц был выполнен монтаж линии освещения.

Всего за сезон в Лабытнанги отремонтировано рекордное количество дорожных участков - свыше 21 километра.